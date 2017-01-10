Мария Шарапова сыграет первый турнир после дисквалификации в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.

Победительница пяти турниров "Большого шлема" Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.

"Я очень рада, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к своему любимому делу", – сказала россиянка.

Матчи основной сетки турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля.