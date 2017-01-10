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Мария Шарапова сыграет первый турнир после дисквалификации в Штутгарте http://www.segodnya.ua/img/article/7868/5_main.1484043427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/5_tn.1484043427.jpg Мир Матчи основной сетки соревнований пройдут с 24 по 30 апреля

Мария Шарапова сыграет первый турнир после дисквалификации в Штутгарте

Сегодня, 12:15

Матчи основной сетки соревнований пройдут с 24 по 30 апреля

Мария Шарапова скоро вернется. Фото AFP
Мария Шарапова скоро вернется. Фото AFP

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.

Победительница пяти турниров "Большого шлема" Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.

"Я очень рада, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к своему любимому делу", – сказала россиянка.

Матчи основной сетки турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля.
теннис, Мария Шарапова, Спортивный арбитражный суд, теннисистка

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Источник:

Р-спорт

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