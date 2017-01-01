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Марко Девич покинул "Рубин" http://www.segodnya.ua/img/article/7850/80_main.1483276823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/80_tn.1483276823.jpg Мир Экс-игрок сборной Украины выступал в российском клубе с 2014 года

Марко Девич покинул "Рубин"

Вчера, 15:32

Экс-игрок сборной Украины выступал в российском клубе с 2014 года

Марко Девич. Фото ФК &quot;Рубин&quot;
Марко Девич. Фото ФК "Рубин"

Украинский форвард Марко Девич остался без клуба. Официальный сайт российской Премьер-лиги сообщает, что украинец отзаявлен из состава казанского "Рубина".

Контракт экс-игрока "Металлиста" с казанским клубом истек в декабре, а новое соглашение стороны решили не подписывать.

Девич выступал в "Рубине" с 2014 года. С июня по январь 2015-го он выступал в аренде в катарском "Аль-Райян".

В текущем сезоне Девич провел 8 матчей в чемпионате Росси и два – в Кубке страны. 33-летний футболист записал на свой счет по голу в каждом из турниров.
футбол, чемпионат России, Рубин Казань, Марко Девич

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Источник:

Сегодня|Спорт

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