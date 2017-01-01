Марко Девич покинул "Рубин"

Экс-игрок сборной Украины выступал в российском клубе с 2014 года

Украинский форвард Марко Девич остался без клуба. Официальный сайт российской Премьер-лиги сообщает, что украинец отзаявлен из состава казанского "Рубина".

Контракт экс-игрока "Металлиста" с казанским клубом истек в декабре, а новое соглашение стороны решили не подписывать.

Девич выступал в "Рубине" с 2014 года. С июня по январь 2015-го он выступал в аренде в катарском "Аль-Райян".

В текущем сезоне Девич провел 8 матчей в чемпионате Росси и два – в Кубке страны. 33-летний футболист записал на свой счет по голу в каждом из турниров.