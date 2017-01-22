Марш женщин против Трампа с высоты птичьего полета (видео)
В столице США на марш протеста собралось около 500 тысяч человек
Марш женщин на Вашингтон с высоты птичьего полета. pic.twitter.com/8vmxB4gnDr— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 21 января 2017 г.
В Сети появилось видео с высоты птичьего полета масштабного марша женщин против нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Как сообщалось, в столице США на марш протеста пришли около 500 тысяч человек.
Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша – напоминание президенту, что права женщин – это права человека.
Напомним, в субботу миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.
Вы сейчас просматриваете новость "Марш женщин против Трампа с высоты птичьего полета (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии