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Марш женщин против Трампа с высоты птичьего полета (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/26_main.1485037797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/26_tn.1485037797.jpg Мир В столице США на марш протеста собралось около 500 тысяч человек

Марш женщин против Трампа с высоты птичьего полета (видео)

Сегодня, 00:42

В столице США на марш протеста собралось около 500 тысяч человек


В Сети появилось видео с высоты птичьего полета масштабного марша женщин против нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Как сообщалось, в столице США на марш протеста пришли около 500 тысяч человек.

Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша – напоминание президенту, что права женщин – это права человека.

Напомним, в субботу миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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