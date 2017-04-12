Машину президента Венесуэлы забросали камнями
Участники акции задержаны - двое, из них – несовершеннолетние
В Венесуэле забросали камнями машину президента страны Николаса Мадуро, когда он прибыл в город Сан-Феликс, штат Боливар.
Отмечается, что глава государства приехал для участия в мероприятиях, посвященных двухсотлетию одной из битв времен войны за независимость Венесуэлы от Испании.
Пять участников провокации были арестованы, двое из них — несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что в Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.
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