Машину президента Венесуэлы забросали камнями

Сегодня, 11:16

Участники акции задержаны - двое, из них – несовершеннолетние


В Венесуэле забросали камнями машину президента страны Николаса Мадуро, когда он прибыл в город Сан-Феликс, штат Боливар.

Отмечается, что глава государства приехал для участия в мероприятиях, посвященных двухсотлетию одной из битв времен войны за независимость Венесуэлы от Испании.

Пять участников провокации были арестованы, двое из них — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.
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