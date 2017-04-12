Машину президента Венесуэлы забросали камнями

Участники акции задержаны - двое, из них – несовершеннолетние

В Венесуэле забросали камнями машину президента страны Николаса Мадуро, когда он прибыл в город Сан-Феликс, штат Боливар.

Отмечается, что глава государства приехал для участия в мероприятиях, посвященных двухсотлетию одной из битв времен войны за независимость Венесуэлы от Испании.

Пять участников провокации были арестованы, двое из них — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Каракасе произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.