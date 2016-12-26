Масштабы операции на месте крушения Ту-154 к утру увеличатся

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море

Масштабы операции и задействованных сил на месте крушения Ту-154 все время увеличиваются, к утру они увеличатся кратно, заявил журналистам первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Минобороны в воскресенье вечером сообщило об обнаружении 11 тел погибших.

Цаликов сообщил, что в первую очередь от имени руководства хочет выразить "самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших военнослужащих, артистов ансамбля, Елизаветы Глинки и наших журналистов".



