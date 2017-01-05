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Матч чемпионата России прошел в 40-градусный мороз http://www.segodnya.ua/img/article/7858/80_main.1483652031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/80_tn.1483652031.jpg Мир "Водник" и "Волга" провели поединок по хоккею с мячом

Матч чемпионата России прошел в 40-градусный мороз

Сегодня, 23:29

"Водник" и "Волга" провели поединок по хоккею с мячом

Игра на открытом воздухе. Фото Facebook
Игра на открытом воздухе. Фото Facebook

Матч чемпионата России по хоккею с мячом "Водник" – "Волга" проходил в 40-градусный мороз и закончился победой хозяев – 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил Иван Козлов. "Водник" догнал "Волгу" в турнирной таблице. Обе команды уже обеспечили себе место в четверке сильнейших, которая продолжит борьбу за медали.

В 2001 году было сыграно два поединка при температуре минус 42: "Енисей" – "Сибскана" (в Красноярске) и "Саяны" – "Сибскана" (в Абакане).
чемпионат России, хоккей с мячом

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Источник:

Советский спорт

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