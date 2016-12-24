Матч за звание чемпиона мира по шахматам может пройти в Азии

На проведение поединка в 2018 году претендуют Япония и Сингапур

Две страны претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Можно уже назвать претендентов – это Япония и Сингапур, идут переговоры. Я планирую посетить Японию, а потом уже Сингапур. Есть еще третий кандидат – тоже азиатская страна, которая находится рядом", – сказал Илюмжинов.

"Обе страны, претендующие на проведение матча, продвинутые в хай-тек технологиях. Мне это нравится", – отметил он.

В этом году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке, в 2014-м – в Сочи.