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Матч за звание чемпиона мира по шахматам может пройти в Азии http://www.segodnya.ua/img/article/7827/50_main.1482596518.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/50_tn.1482596518.jpg Мир На проведение поединка в 2018 году претендуют Япония и Сингапур

Матч за звание чемпиона мира по шахматам может пройти в Азии

Сегодня, 18:17

На проведение поединка в 2018 году претендуют Япония и Сингапур

В этом году матч проходил в Нью-Йорке. Фото AFP
В этом году матч проходил в Нью-Йорке. Фото AFP

Две страны претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Можно уже назвать претендентов – это Япония и Сингапур, идут переговоры. Я планирую посетить Японию, а потом уже Сингапур. Есть еще третий кандидат – тоже азиатская страна, которая находится рядом", – сказал Илюмжинов.

"Обе страны, претендующие на проведение матча, продвинутые в хай-тек технологиях. Мне это нравится", – отметил он.

В этом году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке, в 2014-м – в Сочи.
шахматы, чемпионат мира, ФИДЕ , Кирсан Илюмжинов

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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