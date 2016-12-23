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"Майами" вывел из обращения номер Шакила О'Нила с помощью его мамы (видео) (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/87_main.1482488269.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/87_tn.1482488269.jpg Мир Баскетболист выступал в составе флоридцев под 32-м номером с 2004 по 2008 год

"Майами" вывел из обращения номер Шакила О'Нила с помощью его мамы (видео) (фото)

Сегодня, 12:17

Баскетболист выступал в составе флоридцев под 32-м номером с 2004 по 2008 год

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между "Майами" и "Лейкерс" (115:107) состоялась торжественная церемония, на которой "Хит" вывел из обращения игровой номер легендарного центрового Шакила О'Нила.

Баскетболист выступал в составе флоридцев под 32-м номером с 2004 по 2008 год.

Ранее калифорнийцы, за которых американец играл с 1996 по 2004-й, также вывели его игровой номер из обращения. Всего О’Нил провел в НБА 19 сезонов. В 2016 году он был введен в Зал славы.

В шоу участвовала даже мама О’Нила, которая выехала на паркет на мини-грузовике.
церемония, Майами, НБА , баскетболист, Шакил О’Нил

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Источники:

Associated Press, СЭ

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