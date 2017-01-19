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McDonalds представил два новых "Биг-Мака" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/80_main.1484857346.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/80_tn.1484857346.jpg Мир Эксперты отмечают, что таким образом компания хочет разнообразить свое меню

McDonalds представил два новых "Биг-Мака"

Сегодня, 22:22

Эксперты отмечают, что таким образом компания хочет разнообразить свое меню

McDonalds представил два новых &quot;Биг-Мака&quot;, фото AFP
McDonalds представил два новых "Биг-Мака", фото AFP

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. впервые за 50 лет существования ее знаменитого бургера "Биг-Мак" представила его новые версии, пишет издание Business Insider.

В продажу поступил Mac Junior, уменьшенная версия "Биг-Мака" без средней булочки и с одной котлетой, и Grand Mac, в полтора раза больше оригинала. Калорийность маленького бургера составит 460 ккал, большого – 860 ккал против 540 ккал у стандартного "Биг-Мака".

Эксперты отмечают, что таким образом компания хочет разнообразить свое меню и привлечь новых покупателей. Как пишет The Wall Street Journal, лишь 20% представителей поколения Y (американцы, родившиеся в конце 20-го века) пробовали "Биг-Мак" хотя бы раз в своей жизни.

В последнее время молодое население США реже ходит в заведения быстрого питания, предпочитая им более натуральные бургеры из специализированных ресторанов, сделанные из свежеиспеченного хлеба и мяса, не подвергавшегося заморозке. Такие заведения также обычно предлагают более широкий выбор дополнительных ингредиентов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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