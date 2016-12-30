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Медведев своеобразно ответил на новые санкции и высылку дипломатов из США http://www.segodnya.ua/img/article/7846/25_main.1483089380.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/25_tn.1483089380.jpg Мир Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, отметил он, добавив: RIP

Медведев своеобразно ответил на новые санкции и высылку дипломатов из США

Сегодня, 11:11

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, отметил он, добавив: RIP

Дмитрий Медведев. Фото: politrussia.com
Дмитрий Медведев. Фото: politrussia.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал новые санкции США и выдворение российских дипломатов антироссийской агонией.

"Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP", – написал он в Twitter.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.
россия, США, Медведев, Обама, трамп, санкции

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Источник:

"Сегодня"

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