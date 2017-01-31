Мексика хочет обратиться в ООН в связи с намерением Трампа строить стену

Сегодня, 02:56

Ранее Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой

Мексика хочет обратиться в ООН в связи с намерением Трампа строить стену, фото AFP
Мексика хочет обратиться в ООН в связи с намерением Трампа строить стену, фото AFP

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай не исключил возможности обращения в ООН в связи с намерением президента США Дональда Трампа построить новую стену на границе двух стран.

Ранее Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа. Президент Мексики после этого сообщил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США.

"Мы должны принять меры, которые будут эффективными в тот момент, когда события произойдут", — заявил Видегарай в эфире канала Televisa, отвечая на вопрос о возможности апеллирования к ООН.

В то же время он отметил, что пока речь идет только о заявлениях с американской стороны.

"Пока нет действий, о которых можно заявить, но мы не отвергаем никакой возможности", — заметил министр.
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Источник:

РИА Новости

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