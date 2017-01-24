Мексика жестко ответила на инициативу Трампа по североамериканской ЗСТ

Сегодня, 17:46

По словам Ильдефонсо Гуахардо, для Мехико нет какого-либо смысла идти на новые уступки США

Ильдефонсо Гуахардо. Фото: svopi.ru
Ильдефонсо Гуахардо. Фото: svopi.ru

Мексика может отказаться от соглашения о зоне свободной торговли в Северной Америке из-за намерений президента США Дональда Трампа пересмотреть ее условия. По словам мексиканского министра экономики Ильдефонсо Гуахардо, если новые условия будут невыгодны его стране, она откажется вообще участвовать североамериканской ЗСТ.

"Может оказаться, что у нас не будет выбора. Разве стоит соглашаться на нечто меньшее, чем у нас уже есть? В этом не будет никакого смысла", – цитирует мексиканского министра Reuters.

Как известно, США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Он убежден, что это пойдет на пользу американским работникам.

CNN и Reuters сообщали, что Трамп взялся и за сделку о ЗСТ с Канадой и Мексикой.

Правительство Джастина Трюдо два дня будет обсуждать свою позицию и возможные последствия от желания Вашингтона пересмотреть соглашение о зоне свободной торговли в Северной Америке.
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Источник:

ZN.ua

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