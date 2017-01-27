Мексиканцы запустили кампанию с призывом отказаться от американских товаров

Сегодня, 03:38

Начало акции было положено запуском хэштега #AdiosStarbucks ("Прощай, "Старбакс")

Трамп отдал распоряжение о начале строительства стены на границе с Мексикой.
Трамп отдал распоряжение о начале строительства стены на границе с Мексикой.

Мексиканцы развернули кампанию в социальных сетях с призывом отказаться от употребления товаров, имеющих отношение к США.

Это стало ответом на действия президента США Дональда Трампа, ставшего известным своей антимексиканской риторикой еще в период предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение о начале строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатило ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать. В итоге планировавшаяся на 31 января встреча Трампа и Энрике Пеньи Ньето была отменена.

Начало акции было положено запуском хэштега #AdiosStarbucks ("Прощай, "Старбакс"), позже к нему добавились другие названия американских компаний — Walmart, McDonalds, Ford, KFC, Costco и Home Depot и ряда других.

Инициаторы кампании призывают мексиканцев переходить на потребление товаров отечественного производства. При этом скептически настроенные пользователи социальных сетей справедливо отмечают, что значительная часть из перечисленных марок имеет к США весьма опосредованное отношение, так как фактически работает на территории Мексики через национальные компании и с использованием местных ингредиентов. Тот же McDonalds для приготовления гамбургеров берет мясо мексиканского происхождения.

К тому же жителям Мексики будет зачастую весьма сложно определить происхождение и некоторых традиционных товаров, которые они считают априори мексиканскими, но на самом деле они произведены в США. К примеру, один из самых популярных безалкогольных напитков Мексики Clamato, сделанный на основе томатного сока и продающийся буквально на каждом углу, на самом деле производится в Техасе.
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Источник:

РИА Новости

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