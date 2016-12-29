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Мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/78_main.1482921789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/78_tn.1482921789.jpg Мир Отец девушки не рассчитыватал на такое количество гостей 

Мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:44

Отец девушки не рассчитыватал на такое количество гостей 


День рождения национального масштаба. Более миллиона людей захотели прийти на вечеринку мексиканки Руби по случаю ее 15-летия. Отец девушки опубликовал в соцсети видеоприглашение для родственников и друзей.

Но сообщение попало в публичный доступ. Семья пообещала принять всех и устроила праздник. Концерт, фуршет и даже скачки.

Конечно, на вечеринку пришли не все желающие – всего несколько тысяч гостей.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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