Мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек (видео)

Отец девушки не рассчитыватал на такое количество гостей

День рождения национального масштаба. Более миллиона людей захотели прийти на вечеринку мексиканки Руби по случаю ее 15-летия. Отец девушки опубликовал в соцсети видеоприглашение для родственников и друзей.

Но сообщение попало в публичный доступ. Семья пообещала принять всех и устроила праздник. Концерт, фуршет и даже скачки.

Конечно, на вечеринку пришли не все желающие – всего несколько тысяч гостей.

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