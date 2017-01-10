Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Мексику охватили массовые протесты из-за бензина (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/9_main.1484031811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/9_tn.1484031811.jpg Мир Жители страны после подорожания топлива призывают президента уйти в отставку

Мексику охватили массовые протесты из-за бензина (фото)

Сегодня, 09:02

Жители страны после подорожания топлива призывают президента уйти в отставку

С нового года бензин в Мексике подорожал на 20%. Фото: AFP
С нового года бензин в Мексике подорожал на 20%. Фото: AFP

Тысячи мексиканцев вышли на очередную акцию протеста в столице страны городе Мехико против повышения цен на топливо. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько дней.

Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их цену на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

Очередная акция протеста началась после того, как президент Энрике Пенья Ньето встретился с лидерами профсоюзов и предпринимателями, чтобы обсудить, как смягчить эффект реформы. Протестующие призывают президента уйти в отставку.

Ранее мексиканский лидер призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

Два дня назад в ходе демонстраций в Мексике погибли по меньшей мере шесть человек, более полутора тысяч были задержаны.
Мексика, мехико, в Мексике

Вы сейчас просматриваете новость "Мексику охватили массовые протесты из-за бензина (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пообещал возместить за счет Мексики расходы на строительство стены

6 Января, 16:23

Администрация будущего президента США собирается опереться на принятый в 2006 году закон

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп отказался от первоначальных планов по строительству стены на границе с Мексикой – CNN

6 Января, 13:52

Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство, однако теперь Трамп планирует взять деньги из американского бюджета

Мир

На корпорацию повлияла критика Трампа. Фото: Autocentre.ua

Ford не будет строить завод в Мексике

4 Января, 02:58

Компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил обложить налогом популярную модель американских авто

3 Января, 18:22

Избранный президент Америки раскритиковал ввоз в США для продажи произведенных в Мексике автомобилей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.