Меланья Трамп снова подала иск к Daily Mail за статью об эскорт-услугах

Первая леди США Меланья Трамп вновь подала иск о клевете против британского издания Daily Mail, распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами по предоставлению эскорт-услуг, сообщает агентство Associated Press.

Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, сумма компенсации по нему составляет 150 миллионов долларов.

Напомним, первый иск против издания Трамп подала в штате Мэриленд. Однако судья отклонил его из-за отсутствия полномочий для рассмотрения дел, в которых фигурируют иностранные компании.

В августе 2016 года в выпуске словенского журнала Suzy была опубликована информация о прошлом супруги президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена британской газетой Daily Mail.