Меланья Трамп снялась для мексиканского журнала

Первая леди США Меланья Трамп появилась на обложке мексиканского журнала Vanity Fair.

Февральский номер журнала посвящен отношениям Меланьи Трамп и ее мужа, а также тому, что нынешняя первая леди может стать следующей Жаклин Кеннеди, которую до сих пор очень любят в Америке.

При этом отмечается, Меланья Трамп не давала интервью мексиканской версии Vanity Fair.

Биография третьей супруги президента США напоминает историю Золушки: детство в городке Севнице в Словении (население в 2012 году — 4993 человека), где она появилась на свет 26 апреля 1970 года в семье директора магазина автозапчастей.

Успешная модельная карьера в 16 лет. В 29 – знакомство с одним из самых богатых эксцентричных бизнесменов Америки. Спустя шесть лет — брак с этим человеком, оказавшимся теперь во главе одного из самых могущественных государств мира.

Меланья Трамп, в отличие от супруга, не жалует социальные сети и СМИ, зато они любят ее и охотно делятся фотографиями бывшей модели, а теперь образцовой супруги в самых разных нарядах. Иногда — впрочем, это было еще в 2000 году — и вовсе без них, когда британский GQ вышел с фото обнаженной тогда еще Меланьи Кнавс, возлежавшей на меховом покрывале внутри личного самолета Трампа, на обложке.

Тем не менее, вторая за два века жена президента США, родившаяся за пределами страны (первой была супруга Джона Адамса Луиза) всегда являла почти безупречное чувство вкуса в одежде и украшениях.

Кстати, у нее есть и своя линия ювелирных изделий и часов, Melania Timepieces & Jewelry.