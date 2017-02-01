Меморандум с критикой Трампа подписали 900 сотрудников Госдепа

Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний меморандум, в которой подвергается критике указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты иммигрантам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также беженцам. Об этом во вторник, 31 января, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Высокопоставленный представитель Госдепа подтвердил, что меморандум был передан руководству.

30 января официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что знает о документе, но предупредил сотрудников ведомства — они должны "смириться или уйти".

Согласно данным на сайте Госдепа США, в нем работают порядка 69 тысяч сотрудников.

Ранее 31 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил, что Исламская Республика прекратить выдачу въездных виз американцам в качестве ответной меры на указ Трампа. Помимо этого, Тегеран создаст специальную комиссию для выработки дальнейших мер в связи с позицией Вашингтона по иммиграционному вопросу.

В понедельник стало известно, что в связи с указом Трампа о правилах иммиграции американское посольство в РФ изменило порядок выдачи виз россиянам. Теперь при повторном обращении надо будет пройти собеседование. Исключение сделают для дипломатов, граждан моложе 14 лет или старше 79, а также для тех, у кого со времени окончания срока действия предыдущего разрешения на въезд той же категории прошло менее 12 месяцев.

27 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.

Документ вызвал неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Члены сената от Демократической партии заявили о намерении предложить для обсуждения законопроект, который позволил бы отменить документ. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.