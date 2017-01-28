Мэр Берлина обратился к Трампу с письмом

Градоначальник припомнил американскому лидеру, как когда-то Германия была разделена Берлинской стеной

Мэр Берлина Михаэль Мюллер написал обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от идеи строительства стены на границе с Мексикой. Соответствующее письмо опубликовано на портале Berlin.de.

Он припомнил американскому лидеру, как когда-то Германия была разделена берлинской стеной.

"Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами", — пишет Мюллер, добавляя, что разрушение Берлинской стены было одним из лучших моментов 20 века.

Он призвал Трампа не идти по пути политики изоляции и ограничений.

"Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана. Вспомните его слова: "Снесите эту стену!" И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену!", — резюмирует мэр Берлина.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.

В свою очередь в Белом доме отметили, что финансирование строительства стены на границе с Мексикой будет осуществляться за счет налога на импорт товаров из этой страны.