Мэр Берлина обратился к Трампу с письмом

Сегодня, 14:54

Градоначальник припомнил американскому лидеру, как когда-то Германия была разделена Берлинской стеной

Трампа призывают отказаться от стены. Фото: AFP
Трампа призывают отказаться от стены. Фото: AFP

Мэр Берлина Михаэль Мюллер написал обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от идеи строительства стены на границе с Мексикой. Соответствующее письмо опубликовано на портале Berlin.de.

Он припомнил американскому лидеру, как когда-то Германия была разделена берлинской стеной.

"Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами", — пишет Мюллер, добавляя, что разрушение Берлинской стены было одним из лучших моментов 20 века.

Он призвал Трампа не идти по пути политики изоляции и ограничений.

"Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана. Вспомните его слова: "Снесите эту стену!" И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену!", — резюмирует мэр Берлина.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.

В свою очередь в Белом доме отметили, что финансирование строительства стены на границе с Мексикой будет осуществляться за счет налога на импорт товаров из этой страны.
США, письмо, мэр, берлин, трамп, стена Трампа

Вы сейчас просматриваете новость "Мэр Берлина обратился к Трампу с письмом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото: AFP

Стена Трампа: как выглядит сейчас граница США и Мексики

Вчера, 12:45

Металлический забор, разрисованный граффити, прорехи и играющие на границе дети - в таком состоянии сейчас государственная граница США с Мексикой

Мир

Граница между США и Мексикой. Фото: AFP

В МИД Мексики отказались обсуждать оплату "стены Трампа"

Вчера, 11:17

Глава МИД Мексики заявил, что вопрос оплаты Мексикой строительства стены на границе с США не подлежит обсуждению

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Российский эксперт спрогнозировал, о чем будут говорить Трамп с Путиным

Сегодня, 13:38

Инициатором главной темы переговоров между лидерами США и России станет, скорее всего, Трамп, считает эксперт

Мир

Марк Цукерберг. Фото: facebook.com/zuck

Цукерберг: Я обеспокоен недавними распоряжениями Трампа

Сегодня, 06:49

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что США должны держать двери для иммигрантов открытыми

Мнения

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп не будет отменять санкций, чтобы не быть съеденным живьем – Боровой

Сегодня, 06:26

Российский оппозиционер заявил, что президент США не станет отменять санкции в отношении России

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Мексиканские губернаторы и мэры отправили Трампу фото с поднятыми кулаками

Сегодня, 02:45

Инициатором акции стал мэр Мехико Мигель Анхель Мансера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования