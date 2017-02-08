Меркель и Дуда обсудили Украину: о чем говорили

Во время переговоров лидером двух стран поднимался вопрос урегулированию конфликта на Донбассе и позиции американской администрации по нему

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Польши Анджей Дуда выразили обеспокоенность обострением конфликта на Донбассе, а также обсудили роль США в украинском вопросе. Об этом сообщает министр канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский, передает Радио Польша.

Отметим, что Меркель вчера, 7 февраля, приехала в Польшу с официальным визитом и встретилась с президентом этой страны Анджеем Дудой.

По словам Щерского, во время переговоров лидером двух стран поднимался вопрос урегулированию конфликта на Донбассе и позиции американской администрации по нему.

Меркель и Дуда обеспокоены обострением ситуации на востоке Украины, а также солись во мнении, что нельзя поддерживать аннексию Крыма Россией.

"Надо восстановить порядок (на востоке Украины – ред.), основанный на соблюдении международного права", – сказал Щерський.

По его словам, лидера двух стран имеют общую позицию по Украине, которая заключается в том, что "нельзя позволить длительное санкционирования агрессии против суверенного государства".

"Нельзя соглашаться с возвращением к обычному сотрудничеству "business as usual" после того, что произошло в Украине, пока конфликт не будет урегулирован, а международный порядок, который будет опираться на международное право в Украине, восстановлен", – подчеркнул министр.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, во время которого они договорились о новых шагах по урегулированию ситуации на Донбассе. Они также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, в результате которого были человеческие жертвы, а также разрушения населенных пунктов.

В свою очередь в Берлине заявили, что Меркель во время разговора призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе ради прекращения огня.