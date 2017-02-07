Меркель официально стала кандидатом на пост канцлера Германии сразу от двух партий

Две правящие партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) – выдвинули действующего канцлера и главу ХДС Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре 2017 года, сообщает "Немецкая волна".

Несмотря на разногласия, кандидатура Меркель была единодушно поддержана на совместном заседании президиумов обеих партий, пишет издание.



На встрече, которая проходила в столице Баварии Мюнхене, руководство ХДС и ХСС также намеревалось обсудить основные положения совместной избирательной кампании.



20 ноября 2016 года нынешний канцлер Германии Ангела Меркель официально объявила о намерении снова побороться за кресло главы правительства, которое она занимает с 2005 года.



24 ноября глава Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что не будет идти на очередной срок председательского мандата в ЕП, а намерен баллотироваться в германский Бундестаг от своей партии СДПГ.



По данным опроса, результаты которого были опубликованы 2 февраля 2017 года, Шульц обошел в рейтинге Меркель – так, за него проголосовали бы 50% респондентов. На втором месте, по данным опроса, идет Меркель с 34%.