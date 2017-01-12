Меркель озвучила, какой должна быть стратегия ЕС на переговорах по Brexit

Ранее канцлер Германии заявляла, что Великобритании не позволят "собирать сливки" в переговорах с ЕС по выходу из блока

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 27 членов Европейского Союза во время переговоров с Британией о Brexit должны занять единую позицию и не разделяться. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает Reuters.

"Важно, что мы не были разделены, 27 стран-членов ЕС должны действовать в ходе переговоров совместно", – заявила Меркель.

Канцлер также подчеркнула важность для государств-членов ЕС улучшить обмен данными для повышения уровня безопасности в блоке, и чтобы они побыстрее внедрили реестр лиц, которые прибывают и покидают территорию стран ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Великобритании не позволят "собирать сливки" в переговорах с ЕС по выходу из блока.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обнародовать стратегию выхода страны из состава Европейского Союза (Brexit) в ближайшие недели.

По информации СМИ, Великобритания займет жесткую позицию в переговорах с ЕС о сохранении своего членства в едином рынке.