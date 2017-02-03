Меркель озвучила позицию Европы по отношениям с Трампом

Сегодня, 19:50

По ее словам, государства ЕС руководствуются в своей политике, несомненно, интересами, но также и ценностями

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что у европейцев есть разногласия с новой американской администрацией, но они надеются на прочность трансатлантических отношений, при этом Евросоюз будет проводить самостоятельную политику и укреплять собственный оборонный потенциал.

"Мы намерены строить трансатлантическое сотрудничество на основе общих ценностей", – сказала она в пятницу, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам неформального саммита ЕС в Валлетте (Мальта). Брифинг транслировался по каналам Еврокомиссии.

"У нас будут пункты, по которым (с администрацией Трампа) полное взаимопонимание, например, в части борьбы с международным терроризмом, – отметила она. – Будут пункты, по которым согласия нет. Я уже отмечала, что и в борьбе против международного терроризма нельзя подозревать людей лишь по происхождению из тех или иных стран или по вероисповеданию".

По ее словам, государства ЕС руководствуются в своей политике, несомненно, интересами, но также и ценностями.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Европа должна действовать самостоятельно и ее судьба находится в наших собственных руках, – сказала Меркель. – Есть регионы, где Европа должна играть более существенную роль. Например, в Африке. А также в заключении торговых соглашений (с третьими странами и торговыми союзами – Ред.), в усилении наших оборонных возможностей в масштабе Европы. Мы должны увеличить инвестиции в нашу оборону".

Она напомнила, что в рамках НАТО американцы уже давно и неоднократно призывают европейские страны увеличить свой финансовый вклад.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил о недопустимости давления на Европу со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал перед началом неформального саммита ЕС на Мальте, сообщает Le Figaro.

"Нельзя принять ряд заявлений президента США с давлением по поводу того, чем Европа должна быть и чем не должна", – сказал он.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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