Меркель предложила Трампу встретиться – Reuters

Как сообщается, она намерена встретиться с будущим лидером США в качестве председателя Группы двадцати развитых и развивающихся стран мира



Канцлер Германии Ангела Меркель предложила избранному президенту США Дональду Трампу, вступающему в должность 20 января, провести встречу весной 2017 года в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В настоящее время Меркель работает над тем, чтобы определить дату возможных переговоров с Трампом. Она намерена встретиться с будущим лидером США в качестве председателя Группы двадцати развитых и развивающихся стран мира.

После избрания Трампа президентом США в ноябре прошлого года Меркель разговаривала с ним только один раз.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Берлине, канцлер ФРГ заявила, что готова работать с избранным президентом "на всех уровнях" после его вступления в должность.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны ЕС последуют примеру Великобритании и покинут союз, который он назвал "инструментом Германии".

"Я думаю, что другие тоже покинут союз. Убежден, сохранить его будет не так просто, как большинство думает. И если поток беженцев в разные части Европы продолжится, будет тяжело сохранить ЕС, потому что людям это не нравится", – сказал Трамп.

"Посмотрите на ЕС и Германию. На самом деле он инструмент Германии. Думаю, поэтому Великобритания поступила разумно, оставив его", – добавил он.

Трамп также заявил, что его доверие к канцлеру Ангеле Меркель "может просуществовать не долго". При этом он приравнял ее к президенту России Владимиру Путину как лидеру, который потенциально может стать проблемным союзником.