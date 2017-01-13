Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом Трампа может исчезнуть

По ее словам, Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия, конфликтов у своих границ, таких как в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила страны Евросоюза о том, что не стоит рассчитывать на "вечную" поддержку США, отметив, что в Европе растет обеспокоенность будущими действиями избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом Меркель сказала после церемонии получения звания почетного доктора университета в Брюсселе, сообщает AFP.

"С точки зрения некоторых наших традиционных партнеров – и я сейчас говорю о трансатлантических отношениях – нет вечной гарантии о тесном сотрудничестве США и европейцев", – сказала Меркель.

Меркель заявила, что "Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия", конфликтов у своих границ, таких как в Украине, но было бы "наивным всегда полагаться на то, что кто-то другой решит проблемы в нашем регионе".

Ранее канцлер отметила, что Европейский Союз должен идти единым фронтом в переговорах относительно выхода Великобритании из блока.

Немецкий лидер заявила также, что важно повысить солидарность в ЕС, который обсуждает пути развития военно-технического сотрудничества и другие вопросы после Brexit.

"Мы должны рассматривать это решение в качестве стимула к совместной работе, чтобы держать Европу вместе теперь больше чем когда-либо", – сказала она.