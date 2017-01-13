Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом Трампа может исчезнуть http://www.segodnya.ua/img/article/7878/49_main.1484290661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/49_tn.1484290661.jpg Мир По ее словам, Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия, конфликтов у своих границ, таких как в Украине

Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом Трампа может исчезнуть

Сегодня, 08:54

По ее словам, Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия, конфликтов у своих границ, таких как в Украине

Меркель. Фото: AFP
Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила страны Евросоюза о том, что не стоит рассчитывать на "вечную" поддержку США, отметив, что в Европе растет обеспокоенность будущими действиями избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом Меркель сказала после церемонии получения звания почетного доктора университета в Брюсселе, сообщает AFP.

"С точки зрения некоторых наших традиционных партнеров – и я сейчас говорю о трансатлантических отношениях – нет вечной гарантии о тесном сотрудничестве США и европейцев", – сказала Меркель.

Меркель заявила, что "Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия", конфликтов у своих границ, таких как в Украине, но было бы "наивным всегда полагаться на то, что кто-то другой решит проблемы в нашем регионе".

Ранее канцлер отметила, что Европейский Союз должен идти единым фронтом в переговорах относительно выхода Великобритании из блока.

Немецкий лидер заявила также, что важно повысить солидарность в ЕС, который обсуждает пути развития военно-технического сотрудничества и другие вопросы после Brexit.

"Мы должны рассматривать это решение в качестве стимула к совместной работе, чтобы держать Европу вместе теперь больше чем когда-либо", – сказала она.
США, евросоюз, Меркель, трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом Трампа может исчезнуть ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Меркель. Фото: AFP

Меркель озвучила, какой должна быть стратегия ЕС на переговорах по Brexit

Вчера, 16:45

Ранее канцлер Германии заявляла, что Великобритании не позволят "собирать сливки" в переговорах с ЕС по выходу из блока

Мир

Эксперты Давоса выделили 13 галвных рисков для человечества в 2017 году. Фото: exopoliticsgb.com

Эксперты Давоса назвали главные риски для человечества в 2017 году

11 Января, 11:34

По мнению аналитиков ВЭФ, крайне вероятны массовая миграция, крупные теракты и масштабное хищение цифровых данных

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Мир больше не будет прежним: какие политические события 2017 года могут изменить наше будущее

10 Января, 14:29

Россия будет предпринимать радикальные усилия по отмене санкций, а проигрыш партии Меркель на парламентских выборах может стать для ЕС катастрофой

Мир

Ангела Меркель. Фото: AFP

Выборы в Германии: у Меркель может появиться новый конкурент

10 Января, 13:54

Социал-демократическая партия Германии готовится объявить кандидата на пост федерального канцлера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.