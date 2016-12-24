ФОТОФАКТ. Меркель сходила в магазин за картошкой с тремя охранниками и своими пакетами

В канун Рождества канцлер Германии Ангела Меркель посетила один из супермаркетов в Берлине. Ее сопровождали три телохранителя, передает Корреспондент со ссылкой на Bild.

Издание сообщает, что глава немецкого правительства пришла со своими пакетами и заплатила за покупки около 100 евро.

Продуктовый набор канцлера был довольно скромным – в нем не оказалось ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. Меркель купила сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и другие продукты, всего около 30 позиций.

По данным издания, пока неизвестно, где Меркель будет отмечать Рождество. Обычно она вместе с мужем ездит в это в время на отдых в Швейцарию, однако из-за недавнего теракта в Берлине она может остаться в Германии.

Как известно, ранее Меркель в девятый раз переизбрали главой правящей партии Германии.