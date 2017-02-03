Меркель уступила Шульцу первенство в политических предпочтениях немцев – опрос

Сегодня, 11:39

Половина немцев хотели бы видеть Мартина Шульца канцлером ФРГ, всидетельствуют данные опроса

Мартин Шульц (на переднем плане) и Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP
Мартин Шульц (на переднем плане) и Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Мартин Шульц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), стал лидером предпочтений среди кандидатов на пост канцлера Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в четверг для немецкого телеканала АРД.

Так, 50% респондентов заявили, что проголосовали бы за Шульца.

В свою очередь, 34% опрошенных хотели бы вновь видеть на этом посту его главную соперницу – Ангелу Меркель. Таким образом, отмечает АРД, рейтинг Меркель снизился по сравнению с результатами опросов на прошлой неделе.

Кроме того, большинство респондентов поддерживают СДПГ и считают, что именно эта партия должна добиться большинства в германском правительстве.

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) пройдут 24 сентября 2017 года, после чего будет сформировано правительство и выбран канцлер ФРГ.

Напомним, Шульц обвинил президента США Дональда Трампа в желании расколоть Евросоюз.

"Очевидно, что есть желание расколоть Евросоюз", – сказал он, указав, что Трамп, будучи еще избранными президентом, одним из первых пригласил в США лидера кампании за выход Великобритании из ЕС Найджела Фараджа.

"Для нас это означает,что крупнейший внутренний рынок должен быть разрушен", – пояснил Шульц. По его словам, такая политика является "атакой на Европу" и не отвечает интересам правительства ФРГ.
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Интерфакс

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