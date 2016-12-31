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Меркель в новогоднем обращении призовет немцев поддержать Евросоюз http://www.segodnya.ua/img/article/7848/90_main.1483147357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/90_tn.1483147357.jpg Мир По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу

Меркель в новогоднем обращении призовет немцев поддержать Евросоюз

Сегодня, 03:22

По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу

Ангела Меркель, фото AFP
Ангела Меркель, фото AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к жителям страны назовет терроризм "угрозой номер один" для страны.

"Самое тяжелое испытание, без сомнения, это исламистский терроризм, который держит в напряжении и Германию в течение многих лет. В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны – в Вюрцбурге, Ансбахе и несколько дней назад – на рождественском базаре в Берлине", — говорится в тексте обращения канцлера, который распространила ее пресс-служба.

По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу. "Эта работа никогда не закончится, и именно в этом году службы безопасности получат больше поддержки", — сказано в тексте.

Второй темой обращения Меркель станет будущее Европейского союза и парламентской демократии. По ее словам, у многих в 2016 году возникло чувство, что этого будущего нет.

"Да, Европа двигается медленно. Она двигается с трудом, ей приходится бороться с глубокими ранами, такими как выход страны-участника объединения ЕС… Но мы, немцы, никогда не должны колебаться и думать, что счастливое будущее может быть в рамках национального одиночного существования", — считает Меркель.

По ее словам, несмотря на все трудности и проблемы в поиске общего внутриевропейского решения, необходимо искать его и не стремиться возвращаться в рамки отдельных государств.

Канцлер также упомянет предстоящие в 2017 году выборы в бундестаг, тему социальной рыночной экономики, темы рынка труда, дигитализации и демократии.
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Источник:

РИА Новости

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