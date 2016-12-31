Меркель в новогоднем обращении призовет немцев поддержать Евросоюз
По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу
Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к жителям страны назовет терроризм "угрозой номер один" для страны.
"Самое тяжелое испытание, без сомнения, это исламистский терроризм, который держит в напряжении и Германию в течение многих лет. В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны – в Вюрцбурге, Ансбахе и несколько дней назад – на рождественском базаре в Берлине", — говорится в тексте обращения канцлера, который распространила ее пресс-служба.
По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу. "Эта работа никогда не закончится, и именно в этом году службы безопасности получат больше поддержки", — сказано в тексте.
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