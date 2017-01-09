Месси и другие игроки "Барселоны" не полетят на вручение награды лучшему футболисту мира

Церемония The Best Awards в Цюрихе пройдет без участия звезд из каталонского клуба

Руководство "Барселоны" выпустило официальное заявление, в котором объяснило, почему некоторые игроки (Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста и Жерар Пике) не посетят церемонию вручения награды лучшему футболисту мира.

"Для того чтобы лучше подготовиться к матчу, который команда проведет 11 января против "Атлетика" из Бильбао, клуб решил, что игроки должны воздержаться от полета в Цюрих. "Барселона" благодарит ФИФА во главе с Джанни Инфантино. Клуб выражает свою признательность и поддержку ФИФА на церемонии вручения награды The Best Awards", – гласит сообщение сине-гранатового клуба.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" – "Атлетик" состоится 11 января. Начало – в 22:15 по киевскому времени.

В первом матче в Бильбао каталонцы потерпели поражение со счетом 1:2.