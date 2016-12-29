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Месси признали лучшим плеймейкером 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7844/63_main.1483028842.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/63_tn.1483028842.jpg Мир С 2008 года в этой номинации восемь раз побеждали игроки "Барселоны"

Месси признали лучшим плеймейкером 2016 года

Сегодня, 18:27

С 2008 года в этой номинации восемь раз побеждали игроки "Барселоны"

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2016 года, сообщает пресс-служба организации.

Аргентинец в этой номинации набрал 172 очка. Вторым стал его одноклубник по "Барселоне" Андрес Иньеста (66 очков), третьим – хавбек "Реала" Тони Кроос (45). Месут Езил из "Арсенала" занял четвертое место (39). Пятерку лучших замкнули Рияд Махрез из "Лестера" и Лука Модрич из "Реала" (по 36 очков).

С 2008 года в этой номинации восемь раз побеждали игроки "Барселоны" – Хави (4 раза), Иньеста (2) и Месси (2). Только однажды приз выиграл представитель "Реала" Тони Кроос – в 2014 году.
футбол, Барселона, Лионель Месси, IFFHS

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СЭ

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