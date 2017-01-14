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Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора "Барселоны" http://www.segodnya.ua/img/article/7882/47_main.1484404005.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/47_tn.1484404005.jpg Мир Аргентинский футболист поддерживает теплые отношения с Пере Гратакосом

Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора "Барселоны"

Сегодня, 16:26

Аргентинский футболист поддерживает теплые отношения с Пере Гратакосом

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

"Барселона" уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси. Сам футболист недоволен таким решением.

Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на окружение аргентинца, Месси расстроен и удивлен тем, что клуб принял такое решение. Он поддерживает хорошие отношения с Гратакосом.  Именно он был тренером "Барселоны Б", когда за нее дебютировал Месси.

"Месси очень важен для "Барселоны", но побеждает команда. Без партнеров по клубу Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других он не был бы так хорош", – заявил Гратакос в одном из интервью.

Решение об увольнении принял исполнительный директор клуба Альберт Солер. Отметим, что сам Месси ранее подчеркивал, что играет в лучшей команде мира, и в этом не только его заслуга, он подчеркивал роль своих партнеров в успехах "Барсы".
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси

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Источник:

Советский спорт

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