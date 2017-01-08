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Месси спас "Барселону" от поражения в чемпионате Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7864/40_main.1483911789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/40_tn.1483911789.jpg Мир Каталонцы сыграли в гостях вничью с "Вильярреалом"

Месси спас "Барселону" от поражения в чемпионате Испании

Вчера, 23:38

Каталонцы сыграли в гостях вничью с "Вильярреалом"

Месси забил на последней минуте. Фото AFP
Месси забил на последней минуте. Фото AFP

В 17 туре чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле принимал "Барселону".

Хозяева открыли счет на 50-й минуте. После передачи Пато в дальний угол точно пробил Сансоне.

Спас "Барсу" от поражения Месси, который на последней минуте со штрафного положил мяч в "девятку".

Другие матчи воскресенья: "Атлетик" – "Алавес" – 0:0, "Бетис" – "Леганьес" – 2:0, "Сельта" – "Малага" – 3:1.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Вильярреал

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Сегодня|Спорт

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