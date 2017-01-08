Месси спас "Барселону" от поражения в чемпионате Испании

Каталонцы сыграли в гостях вничью с "Вильярреалом"

В 17 туре чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле принимал "Барселону".

Хозяева открыли счет на 50-й минуте. После передачи Пато в дальний угол точно пробил Сансоне.

Спас "Барсу" от поражения Месси, который на последней минуте со штрафного положил мяч в "девятку".

Другие матчи воскресенья: "Атлетик" – "Алавес" – 0:0, "Бетис" – "Леганьес" – 2:0, "Сельта" – "Малага" – 3:1.