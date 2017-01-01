Месси стал лучшим клубным бомбардиром в Европе из-за незасчитанного гола Ибрагимовича

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим клубным бомбардиром европейского футбола в 2016 году с 51 забитым мячом. Аргентинец только на один гол опередил Златана Ибрагимовича из "МЮ".

31 декабря Ибрагимович мог догнать Месси, но его каратистский голасо в ворота "Мидлсбро" отменили, поскольку Ли Мэйсон усмотрел в действиях шведа опасную игру против вратаря Виктора Вальдеса.

Форвард "Реала" Криштиану Роналду с 42 мячами занял четвертое место, пропустив вперед обладателя "Золотой бутсы"-2015/16 Луиса Суареса (48). Пятерку замкнул нападающий "Баварии" Роберт Левандовский (39).