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Месси стал лучшим клубным бомбардиром в Европе из-за незасчитанного гола Ибрагимовича http://www.segodnya.ua/img/article/7851/5_main.1483289405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/5_tn.1483289405.jpg Мир Обладатель "Золотого мяча" Роналду занял только четвертое место

Месси стал лучшим клубным бомбардиром в Европе из-за незасчитанного гола Ибрагимовича

Вчера, 21:35

Обладатель "Золотого мяча" Роналду занял только четвертое место

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим клубным бомбардиром европейского футбола в 2016 году с 51 забитым мячом. Аргентинец только на один гол опередил Златана Ибрагимовича из "МЮ".

31 декабря Ибрагимович мог догнать Месси, но его каратистский голасо в ворота "Мидлсбро" отменили, поскольку Ли Мэйсон усмотрел в действиях шведа опасную игру против вратаря Виктора Вальдеса.

Форвард "Реала" Криштиану Роналду с 42 мячами занял четвертое место, пропустив вперед обладателя "Золотой бутсы"-2015/16 Луиса Суареса (48). Пятерку замкнул нападающий "Баварии" Роберт Левандовский (39).
футбол, Златан Ибрагимович, Лионель Месси

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