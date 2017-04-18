Мэй объявила о досрочных выборах в Великобритании

Как ожидается, досрочные парламентские выборы назначены на 8 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов, передает ВВС.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта председатель Евросовета Туск получил от Британии официальное письмо о Brexit. Перед этим премьер-министр Великобритании запустила Brexit.

Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.