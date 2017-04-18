Мэй объявила о досрочных выборах в Великобритании
Как ожидается, досрочные парламентские выборы назначены на 8 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов, передает ВВС.
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня", – говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта председатель Евросовета Туск получил от Британии официальное письмо о Brexit. Перед этим премьер-министр Великобритании запустила Brexit.
Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.
Во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
Вы сейчас просматриваете новость "Мэй объявила о досрочных выборах в Великобритании". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии