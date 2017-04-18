Мэй пояснила, зачем Великобритании досрочные выборы в парламент
Премьер сообщила, что в среду внесет в британский парламент законопроект о досрочных выборах
Необходимость проведения досрочных парламентских выборов в Великобритании обусловлена тем, что парламент остается разделенным в вопросе выхода страны из Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает ВВС, передает "Украинская правда".
"В последние недели лейбористы угрожали проголосовать против окончательного соглашения, которого мы достигнем с Европейским Союзом. Либерал-демократы заявили, что они хотят завести работу правительства в тупик", – сказала Мэй.
"Шотландская Национальная партия заявляла, что будет голосовать против законодательства, которое формально отменяет членство Великобритании в Европейском Союзе. Если мы не проведем всеобщие выборы сейчас, их политические игры будут продолжаться", – добавила премьер.
Мэй сообщила, что в среду внесет в британский парламент законопроект о досрочных выборах.
Напомним, премьер Британии Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные парламентские выборы 8 июня. Глава правительства может назначить досрочные выборы, если получит согласие двух третей депутатов в Палате общин.
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