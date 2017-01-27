Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России

Сегодня, 08:52

Премьер-министр Великобритании призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы"

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посоветовала Трампу "сотрудничать" с Путиным, но "остерегаться" его. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The Independent.

Мэй призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы" и предупредила об угрозе Западу в случае их неудачи.

"Когда речь идет о России, часто имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который в ходе переговоров со своим коллегой Михаилом Горбачевым соблюдал принцип из поговорки "доверяй, но проверяй", — сказала Мэй в ходе своего визита в США на заседании Республиканской партии в Филадельфии.

"С президентом Путиным, мой совет, надо сотрудничать, но остерегаться", — отметила она.

Как пишет издание, в Кремле уже обвинили министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в стремлении начать новую холодную войну и вбить клин между Москвой и Вашингтоном.

Мэй заявила, что "нет непредотвратимого конфликта между Россией и Западом. И нет неминуемого отката к временам холодной войны. Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы".

"Дни когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему подобию прошли. Но мы не можем позволить себе стоять в стороне, когда угроза реальна, когда в наших интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными и трезвыми. И мы должны демонстрировать решимость стоять на защите наших интересов", – заявила Мэй.

Напомним, Трамп похвалил Великобританию за то, что страна решила отказаться от Евросоюза, который, по его мнению, находится на грани развала, и пообещал новое торговое соглашение как можно быстрее.
США, Путин, трамп, дональд трамп, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость "Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп заблокировал одобренный Обамой транш в 221 млн долларов для Палестины

Вчера, 22:53

Выделение транша может быть пересмотрено или отменено вовсе

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Глава погранслужбы США покинул свой пост

Вчера, 21:29

Пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Стало известно, почему президент Мексики отменил встречу с Трампом

Вчера, 19:29

Ньето решил отменить встречу с президентом США после того, как тот вновь поднял тему финансирования стены на границе Мексикой

Мир

Дональд Трамп на церемонии инаугурации. Фото: AFP

Трамп рассказал о "прекрасном" письме от Обамы

Вчера, 19:23

При этом глава Белого дома отказался показать само письмо от своего предшественника

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования