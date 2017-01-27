Мэй призывает защитить соседей России

США и Британия должны сделать все, чтобы страны, находящиеся возле России, чувствовали себя в безопасности, считает британский премьер

Премьер-министр Великобритании считает, что соседствующим с Россией странам нужно дать гарантии безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, США и Британия должны сделать все, чтобы страны, находящиеся возле России, чувствовали себя в безопасности.

"В частности, после незаконной аннексии Крыма (следует) дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не подвергается сомнению", – сказала Мэй.

Британский премьер также отметила, что "страны с небольшими традициями демократии, свободы и прав человека, стали более агрессивными в мировых делах". Среди таких стран она указала Россию и Китай.

Как сообщалось, Тереза Мэй посоветовала президенту США Дональду Трампу в сотрудничестве с российским лидером Владимиром Путиным остерегаться его и призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы".