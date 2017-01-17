Мэй сделала важное заявление по Brexit: Великобритания решила оставить "общий рынок" ЕС

По словам премьер-министра, Лондон не может быть наполовину в ЕС, а наполовину вне его

Великобритания оставит "общий рынок" Европейского союза после того, как выйдет из ЕС, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Лондоне с речью, посвященной стратегии ее кабинета по вопросу о выходе страны из ЕС, сообщает "Радио свобода".

По словам Мэй, Великобритания не может быть "наполовину в ЕС, а наполовину вне его". В то же время она подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле, как с ЕС, так и с другими странами.

Как заявила Мэй, выход из ЕС должен стать для Британии шагом на пути к тому, чтобы стать "более сильной, справедливой, единой и открытой миру" страной, чем раньше. Премьер-министр подчеркнула, что выход из Евросоюза может позволить Британии развивать более тесные отношения с другими странами мира, включая США, Канаду, Австралию, страны Азии и Африки.

Премьер подчеркнула, что голосование за выход из ЕС не означает отказа от "европейских ценностей". "Мы оставляем Европейский союз, но не Европу", – сказала она.

Мэй пообещала продолжить сотрудничество со странами ЕС в сфере обороны и разведки.

Финальные условия выхода Британии из Европейского союза должны быть одобрены британским парламентом, добавила глава правительства.

Ранее в британском правительстве заявили, что Лондон в случае необходимости готов сменить действующую экономическую модель после выхода из состава ЕС, если при Brexit не удастся сохранить доступ к единому рынку.