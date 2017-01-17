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Мэй выбрала жесткий сценарий по выходу Великобритании из ЕС – The Times http://www.segodnya.ua/img/article/7889/32_main.1484647021.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/32_tn.1484647021.jpg Мир Как сообщается, Мэй впервые публично должна заявить, что Британия не сможет сохранить доступ к единому рынку

Мэй выбрала жесткий сценарий по выходу Великобритании из ЕС – The Times

Сегодня, 11:54

Как сообщается, Мэй впервые публично должна заявить, что Британия не сможет сохранить доступ к единому рынку

Тереза Мэй. Фото: 07kbr.ru
Тереза Мэй. Фото: 07kbr.ru

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня объявит план правительства по переговорам о выходе из ЕС, в котором приоритетное место отведено миграционному контролю, а также выходу страны из единого рынка. Об этом сообщает The Times.

"Мэй впервые публично должна заявить, что Британия не сможет сохранить доступ к единому рынку, так как он не обеспечивает желание избирателей вернуть контроль над иммиграцией", – пишет издание.

По данным издания, Мэй скажет в своей речи, что Великобритания не должна быть "наполовину внутри, наполовину вне" границ ЕС.

Кроме того, премьеру предстоит объяснить, будет ли Британия стремиться оставаться в таможенном блоке ЕС, который позволяет свободно перевозить продукцию без таможенных проверок.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Борис Джонсон был среди министров, которые призывают к "чистому Brexit", что исключает любой шанс остаться частью единого рынка ЕС.

В то же время группа членов правительства во главе с министром финансов Филипом Хэммондом вчера вечером были уверены, что возможность быть частью рынка ЕС остается среди опций в переговорах.

Мэй, как ожидается, признает, что на начальном этапе будет необходимо переходное соглашение, которое поможет предприятиям избежать серьезных потрясений после выхода из ЕС.

Ранее в британском правительстве заявили, что Лондон в случае необходимости готов сменить действующую экономическую модель после выхода из состава ЕС, если при Brexit не удастся сохранить доступ к единому рынку.
переговоры, евросоюз, мэй, Brexit, единый рынок

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Источник:

Украинская правда

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