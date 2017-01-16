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Мейвезер готов провести бой с Макгрегором, но требует за это $100 миллионов http://www.segodnya.ua/img/article/7885/91_main.1484563482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/91_tn.1484563482.jpg Мир Непобежденный боксер готов возобновить карьеру ради поединка со знаменитым бойцом UFC  

Мейвезер готов провести бой с Макгрегором, но требует за это $100 миллионов

Сегодня, 12:44

Непобежденный боксер готов возобновить карьеру ради поединка со знаменитым бойцом UFC

 

Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP

Завершивший спортивную карьеру американский боксер Флойд Мейвезер готов провести бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором не менее чем за 100 миллионов долларов.

"Если это Конор Макгрегор, это имеет смысл для меня. Если кто-то другой, то это не ко мне. В конечно счете, я – бизнесмен. Это развлечение, то, что хотят видеть люди. Я знаю, что мы можем получить сумасшедшие цифры, если этот бой случится", – сказал Мейвезер, назвав 100 миллионов минимальной цифрой своего дохода от боя. "Лучшее, что можно сделать – посмотреть, сколько денег сделал Конор Макгрегор, а затем, сколько сделал Флойд Мейвезер, и тогда мы сможем организовать этот бой", – отметил он.

Ранее Мейвезер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя. В свою очередь, сам 28-летний ирландец заявил, что хочет получить $100 млн за поединок по правилам бокса с 39-летним Мейвезером, поскольку его оппонент "боится настоящего боя".

Мейвезер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источники:

BoxingScene, РСпорт

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