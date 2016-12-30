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Международная федерация хоккея отказала россиянам в минуте молчания http://www.segodnya.ua/img/article/7847/41_main.1483104071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/41_tn.1483104071.jpg Мир В IIHF объяснили, что трагедия не имеет отношения к хоккею

Международная федерация хоккея отказала россиянам в минуте молчания

Сегодня, 15:21

В IIHF объяснили, что трагедия не имеет отношения к хоккею

В самолете находились 92 человека - все погибли. Фото AFP
В самолете находились 92 человека - все погибли. Фото AFP

Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде между хозяевами турнира и российской сборной.

"Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею", – заявили международной федерации.

Ту-154 упал в Черное море после дозаправки в Сочи. Авиакатастрофа произошла ранним утром 25 декабря. В самолете находились 92 человека, в том числе солисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Все они погибли. Специалисты уже приступили к расшифровке "черных ящиков" лайнера.
авиакатастрофа, федерация хоккея, IIHF, память о погибших

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Источник:

РСпорт

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