Международная федерация хоккея отказала россиянам в минуте молчания

В IIHF объяснили, что трагедия не имеет отношения к хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде между хозяевами турнира и российской сборной.

"Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею", – заявили международной федерации.

Ту-154 упал в Черное море после дозаправки в Сочи. Авиакатастрофа произошла ранним утром 25 декабря. В самолете находились 92 человека, в том числе солисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Все они погибли. Специалисты уже приступили к расшифровке "черных ящиков" лайнера.