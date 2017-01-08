Международная федерация легкой атлетики готова к дискуссии об отмене мировых рекордов

ИААФ заявила, что готова обсудить предложение Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Организация предложила аннулировать имеющиеся мировые рекорды в легкой атлетике. В открытом письме президенту ИААФ Себастьяну Коэ глава AIPS Джанни Мерло утверждает, что в последнее время участились случаи употребления допинга, и предлагает обнулить все достижения, начав, таким образом, "новую эру в легкой атлетике".

"Что касается вашего предложения аннулировать мировые рекорды в легкой атлетике, мы понимаем ваше возмущение. Мы понимаем, что система, имевшаяся в прошлом, могла допустить достижение рекордов незаконным путем.

Мы приветствуем дискуссию, но мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда являются чистые спортсмены, которые установили мировые рекорды на законных основаниях. Если список мировых рекордов будет аннулирован, то чистые спортсмены рискуют потерять свое место в истории, а также столкнутся с причастностью к тому, что их рекорды были установлены не чисто", – говорится в ответе ИААФ.