Международная коалиция опровергла заявление сирийских войск об авиаударе

Сегодня, 16:20

Утверждалось, что удар попал по складу с химическим оружием на востоке страны, принадлежащему "Исламскому государству"

Последсвия удара. Фото: AFP
Последсвия удара. Фото: AFP

Силы международной коалиции не наносили авиаударов по пригороду города Дайр-эз-Заур на востоке Сирии. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил представитель коалиции, полковник ВВС США Джон Дорриан, передает Reuters, сообщает "112 Украина".

"Сирийская армия заявила об авиаударе возглавляемой США коалиции поздно вечером в среду", – говорится в сообщении.

Утверждалось, что удар попал по складу с химическим оружием на востоке страны, принадлежащему "Исламскому государству", спровоцировал выделение токсичных веществ, гибнут "сотни" людей.
Сирия, США, коалиция, асад, ИГИЛ
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