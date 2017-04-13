Международная коалиция опровергла заявление сирийских войск об авиаударе

Утверждалось, что удар попал по складу с химическим оружием на востоке страны, принадлежащему "Исламскому государству"

Силы международной коалиции не наносили авиаударов по пригороду города Дайр-эз-Заур на востоке Сирии. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил представитель коалиции, полковник ВВС США Джон Дорриан, передает Reuters, сообщает "112 Украина".

"Сирийская армия заявила об авиаударе возглавляемой США коалиции поздно вечером в среду", – говорится в сообщении.

Утверждалось, что удар попал по складу с химическим оружием на востоке страны, принадлежащему "Исламскому государству", спровоцировал выделение токсичных веществ, гибнут "сотни" людей.