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Мхитарян назвал свой супер-гол пяткой "лучшим в карьере" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/83_main.1482860279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/83_tn.1482860279.jpg Мир Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, что по-другому в той ситуации пробить не мог  

Мхитарян назвал свой супер-гол пяткой "лучшим в карьере" (видео)

Вчера, 19:37

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, что по-другому в той ситуации пробить не мог

 

Генрих Мхитарян забил красивейший гол пяткой. Фото AFP
Генрих Мхитарян забил красивейший гол пяткой. Фото AFP

Армянский футболист "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил красивейший гол в ворота "Сандерленда" в матче 18-го тура чемпионата Англии.

"Я чувствовал себя превосходно. Это была рождественская магия – лучший гол, который я когда-либо забивал. Я был очень возбужден. Первым делом посмотрел на ассистента судьи и понял, что офсайд не зафиксирован. Тогда просто начал праздновать. Думал, что мяч полетит передо мной, но потом осознал, что это я перед ним. А так как мяч был позади, то единственное, что я мог сделать – ударить пяткой, что и сделал", – прокомментировал Мхитарян.

"МЮ" победил "черных котов" со счетом 3:1. Эта победа стала для "дьяволов" четвертой в Премьер-лиге подряд.

Генрих Мхитарян забил супергол пяткой в чемпионате Англии (видео)
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Источник:

Eurosport

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