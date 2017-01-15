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МИД Франции обвинил Трампа в "провокации" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/89_main.1484491489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/89_tn.1484491489.jpg Мир Эро назвал провокацией обещание Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

МИД Франции обвинил Трампа в "провокации"

Сегодня, 16:44

Эро назвал провокацией обещание Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Жан-Марк Эро. Фото: RFI
Жан-Марк Эро. Фото: RFI

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро подверг критике намерение избранного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, пишет "Фигаро".

"Я считаю, что сделать это будет невозможно, и что это повлечет за собой крайне тяжелые последствия", – сказал глава МИД, назвав заявления Д.Трампа "провокацией".

Издание напоминает, что в данный момент в Париже проходит международная конференция по Ближнему Востоку, но Израиль и палестинцы участия в ней не принимают.

Д.Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Израиль, США, Франция, ООН, трамп, сб оон, Эро

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Источник:

Интерфакс-Украина

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