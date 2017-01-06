МИД Китая похвалил Администрацию Обамы
Гэн Шуан отметил укрепление двустороннего сотрудничества, которое способствовало стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире
Действующая администрация Соединенных Штатов способствовала укреплению стабильности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя письмо госсекретаря США Джона Керри, подготовленное по случаю конца работы действующей американской администрации.
"Мы придаем значение положительной оценке Джона Керри", – заявил дипломат, комментируя характеристику состояния китайско-американских отношений, данную госсекретарем.
Гэн Шуан отметил, что "осознание факта важности развития китайско-американских отношений способствовало не только укреплению двустороннего сотрудничества, но и способствовало стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире".
"Стабильное развитие отношений является ожиданием народов наших стран и мира. Китай готов к сотрудничеству с нынешней и будущей администрациями США на принципах недопущения столкновений и противостояния, взаимоуважения и взаимной выгоды", – резюмировал он.
Напомним, в распространенном в четверг, 5 января, письме Керри отмечается, что США и Китай "выстроили положительные и продуктивные отношения". "Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин расширили сотрудничество по ряду таких глобальных вопросов, как чистые источники энергии и проблемы здравоохранения", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что согласно указу переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации.
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