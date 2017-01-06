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МИД Китая похвалил Администрацию Обамы http://www.segodnya.ua/img/article/7859/41_main.1483691797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/41_tn.1483691797.jpg Мир Гэн Шуан отметил укрепление двустороннего сотрудничества, которое способствовало стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире

МИД Китая похвалил Администрацию Обамы

Сегодня, 10:33

Гэн Шуан отметил укрепление двустороннего сотрудничества, которое способствовало стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире

Обама. Фото: AFP
Обама. Фото: AFP

Действующая администрация Соединенных Штатов способствовала укреплению стабильности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя письмо госсекретаря США Джона Керри, подготовленное по случаю конца работы действующей американской администрации.

"Мы придаем значение положительной оценке Джона Керри", – заявил дипломат, комментируя характеристику состояния китайско-американских отношений, данную госсекретарем.

Гэн Шуан отметил, что "осознание факта важности развития китайско-американских отношений способствовало не только укреплению двустороннего сотрудничества, но и способствовало стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире".

"Стабильное развитие отношений является ожиданием народов наших стран и мира. Китай готов к сотрудничеству с нынешней и будущей администрациями США на принципах недопущения столкновений и противостояния, взаимоуважения и взаимной выгоды", – резюмировал он.

Напомним, в распространенном в четверг, 5 января, письме Керри отмечается, что США и Китай "выстроили положительные и продуктивные отношения". "Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин расширили сотрудничество по ряду таких глобальных вопросов, как чистые источники энергии и проблемы здравоохранения", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что согласно указу переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации.
Китай, США, Обама, трамп, керри

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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