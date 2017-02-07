МИД Польши исключил отмену санкций против РФ

Сегодня, 16:00

Европейский союз ждет от России выполнения Минских соглашений, а пока нет оснований отменять ограничительные меры

Витольд Ващиковский. Фото: business.ua
Витольд Ващиковский. Фото: business.ua

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что о снятии с России санкции сейчас и речи не может быть, передает Радио Польша.

По словам главы польской дипломатии, ЕС не рассматривает сейчас отмены санкций против России, потому что Минские договоренности не реализуются.

Он отметил, что отмена санкций Евросоюзом зависит от полного выполнения Россией Минских соглашений.

"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас "минский процесс" не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", – подчеркнул Ващиковский.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявлял, что вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы. По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы".

Также на днях президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, однако условия согласно Минским договоренностям должны быть соблюдены.
санкции, рф, минские договоренности, Ващиковский

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