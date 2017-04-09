МИД РФ обиделся на Джонсона за отмену визита в Москву

Вчера, 16:47

Россия считает, что Великобритания остается "в тени своих стратегических партнеров"

Борис Джонсон, фото AFP
Борис Джонсон, фото AFP

В МИД РФ считают, что отмена визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву говорит о фундаментальном непонимании Лондоном происходящего в Сирии.

"Судя по заявлениям Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Асада". Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе", — говорится в комментарии департамента информации и печати.

Как отмечает МИД, одной из тем переговоров в Москве должно было стать состояние российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик".

По мнению российского внешнеполитического ведомства, все это лишь подтверждает, что Великобритания остается "в тени своих стратегических партнеров" и не имеет реальной возможности влиять на международные дела.

"Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому", — заключили в российском министерстве.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

Британский министр отметил, что Лондон "сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", – сказал он.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии – "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
Великобритания, Сирия, США, рф, джонсон

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