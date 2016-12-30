МИД РФ пообещали сегодня озвучить ответные меры на новые санкции США

Российские контрмеры в связи с решением президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов и ввести санкции за причастность России к кибератакам будут оглашены сегодня, 30 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", – написала она 29 декабря в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

Членов администрации Барака Обамы она назвала "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких", отметив, что из этой группы спойлеров "жалко только Керри". "Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство", – написала Захарова.

"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть" – написала Захарова.

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.