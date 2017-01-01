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"Милан" готов отпустить Луиса Адриано в "Спартак" бесплатно http://www.segodnya.ua/img/article/7851/4_main.1483288862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/4_tn.1483288862.jpg Мир Бразильский нападающий не заиграл в Италии

"Милан" готов отпустить Луиса Адриано в "Спартак" бесплатно

Вчера, 22:12

Бразильский нападающий не заиграл в Италии

Луис Адриано. Фото AFP
Луис Адриано. Фото AFP

Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано покинет "Милан" и переберется в "Спартак" совершенно безвозмездно, сообщает TMW.

Отмечается, что 29-летний бразилец должен будет в самые ближайшие дни подписать контракт с московским клубом.

За трансфер футболиста Спартак ничего не заплатит "Милану", однако "россонери" смогут получить бонусные выплаты в том случае, если красно-белые выиграют нынешний розыгрыш чемпионата России.

Напомним, в "Милан" Луис Адриано перебрался летом 2015 года из "Шахтера" за 8 миллионов евро.
футбол, Милан Италия, чемпионат России, чемпионат Италии, Спартак Москва, Луис Адриано

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Источник:

Шахта.org

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