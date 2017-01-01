"Милан" готов отпустить Луиса Адриано в "Спартак" бесплатно
Бразильский нападающий не заиграл в Италии
Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано покинет "Милан" и переберется в "Спартак" совершенно безвозмездно, сообщает TMW.
Отмечается, что 29-летний бразилец должен будет в самые ближайшие дни подписать контракт с московским клубом.
За трансфер футболиста Спартак ничего не заплатит "Милану", однако "россонери" смогут получить бонусные выплаты в том случае, если красно-белые выиграют нынешний розыгрыш чемпионата России.
Напомним, в "Милан" Луис Адриано перебрался летом 2015 года из "Шахтера" за 8 миллионов евро.
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